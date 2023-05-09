الانتخابات الأمريكية.. هل يسهم الآسيويون في انتصار ديموقراطي

كشف تقرير أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث أن أكثر من نصف الآسيويين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية يتعاطفون مع الحزب الديمقراطي أو يميلون إليه، الأمر الذي سيسهم في دعم الحزب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكشف التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بالحياة السياسية، يمثل الأمريكيون الآسيويون بعضا من أسرع الأجزاء نموا من الناخبين في جميع أنحاء البلاد.

ويعتبر غالبية البالغين الآسيويين المسجلين للتصويت أنفسهم "ديمقراطيون" بنسبة 62 % فيما يميل 34 % إلى الحزب الجمهوري.

في المقابل، ينقسم الناخبون الأمريكيون من أصل آسيوي المسجلين في الولايات المتحدة بالتساوي تقريبا 47% للديموقراطيين و48% للجمهوريين.

وكشف تقرير "بيو" أن حوالي اثنين من كل ثلاثة فلبينيين وهنود وكوريين ناخبين مسجلين يتعاطفون مع الحزب الديمقراطي أو يميلون إليه. فيما يميل 56% من الناخبين الصينيين المسجلين إلى الديمقراطيون، في حين أن حوالي نصف الناخبين الفيتناميين المسجلين 51% يتعاطفون مع الحزب الجمهوري أو يميلون إليه.

كما يختلف مدى ارتباط الناخبين الآسيويين بكل حزب من الأحزاب الرئيسية عبر الخصائص الديموجرافية الأخرى مثل الجنس والعمر والتعليم.

وفي الواقع ، فإن نسبة أكبر من النساء الآسيويات 67 % المسجلات للتصويت يؤكدن أنهن يحبذن التصويت للحزب الديموقراطي مقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 56 %، وهناك أيضا اختلافات واسعة حسب التحصيل العلمي، حيث قال 70% من الناخبين الآسيويين الحاصلين على شهادات الدراسات العليا بأنهم ديموقراطيون، مقارنة بـ 49% الحاصلين على تعليم ثانوي أو أقل.