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انت الان تتابع خبر الحمادي قد يغيب عن ودية العراق وكولومبيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455557-638192424420248475.jpg
2023-05-09 | 17:18
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كشف نادي ويمبلدون الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه العراقي علي الحمادي تعرض لإصابة في القدم ستبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.
وقال نادي ويمبلدون في بيان رسمي: "مهاجمنا علي الحمادي تعرض لتمزق عضلي، الأمر ليس خطيرًا لكن لم نخاطر بإشراكه بمباراة ختام الموسم".
وأضاف: "إنه يتلقى العلاج، ستكون لديه فترة راحة وسيكون على ما يرام قبل تحضيرات الموسم الجديد".
ووفق البيان الإنجليزي فإن الحمادي "بات مهددًا بالغياب عن ودية منتخب بلاده أمام كولومبيا المقرر لها 17 حزيران المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد".
وسبق لحمادي أن ظهر بقميص المنتخب العراقي في المباراة الودية ضد روسيا خلال آذار الماضي، وقدم مستوى جيدًا طوال دقائق مشاركته.
وأضاف: "إنه يتلقى العلاج، ستكون لديه فترة راحة وسيكون على ما يرام قبل تحضيرات الموسم الجديد".
ووفق البيان الإنجليزي فإن الحمادي "بات مهددًا بالغياب عن ودية منتخب بلاده أمام كولومبيا المقرر لها 17 حزيران المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد".
وظهر الحمادي بأفضل حالاته الفنية في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي للدرجة الثالثة، وشارك في 18 مباراة في هذا الموسم، نجح في تسجيل 10 أهداف، كما نال جائزة أفضل لاعب مع فريقه في أكثر من جولة.
وسبق لحمادي أن ظهر بقميص المنتخب العراقي في المباراة الودية ضد روسيا خلال آذار الماضي، وقدم مستوى جيدًا طوال دقائق مشاركته.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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