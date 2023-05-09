شكرا لقرائتكم خبر عن نواب "تحت القبة": على الجميع ترك الخطاب الشعبوى والاتحاد للعبور من الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، الجميع بتحمل المسئولية والتوقف عن الخطاب الشعبوي في ظل الوقت الراهن الذي يتطلب التكاتف للعبور من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها علي الاقتصاد المصري، قائلاً : " علي الكل أن يترك الخطاب الشعبوي من أجل تحقيق بطولات شخصية والاتحاد للعبور من الأزمة الراهنة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/22.

وقال "بدر" إن الحكومة بذلت مجهود كبير، وطالما هي صامدة علينا دعمها، لأننا في النهاية ندعم بلدنا في ظل الظروف المحيطة، مضيفاً : "العالم أجمع يمر بالأزمة الاقتصادية ونحن جزء من هذا العالم، لسنا بمعزل عنه، فضلا عما تشهده البلاد من زيادة سكانية تلتهم جهود التنمية".

في المقابل، شدد النائب علي بدر، علي أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة في بعض الهيئات الخاسرة، قائلاً : "هناك مستشارين ينتدبون فيها، وموظفين يعملون بعد الـ60 عاما، فكيف يحدث ذلك في ظل هذه الأزمات".

من جانبه أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة علي الحساب الختامي مشيراً إلي أن هناك انضباط في المصروفات وقله الانحرافات، مشددا علي أهمية الأخذ بعدد من التوصيات وفي مقدمتها الحوافز الضريبية لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلي نظيره الرسمي، وحسن استغلال الأصول لاسيما مع الانتقال للعاصمة الادارية، فضلا عن تحقيق الضبط الإداري وفقا لما جاء بالمركزي للمحاسبات.

أيضا جاءت كلمة النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لتؤكد علي الظروف الصعبة التي واكبت موازنة 21/22، في ظل جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري، مشيراً إلي الجهود التي قامت بها القيادة السياسية لمواجهة التحديات وتخفيف أثرها علي المواطنين.

ودعا "العوضي" علي أهمية دعم الهيئات الاقتصادية التي حققت فوائض أرباح ومعالجة الاختلالات في الهيئات الخاسرة.