شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأعلى للثقافة يدعو لتشكيل مجموعة تضم وزارات مختلفة للنهوض بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورهشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن مسئولية تغيير الثقافة هي مسئولية الجميع وليس مسئولية وزارة الثقافة فقط لا غير.

ودعا خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب لمناقشة استراتيجية وزارة الثقافة لتوفير الكتب بأسعار مخفضة للشباب إلى تشكيل مجموعة ثقافية تضم مجموعة من الوزارات كالثقافة والتعليم والشباب وهذه المجموعة الوزارية تكون مسئولة عن النهوض بالثقافة" مشيرة إلى أن هذه المجموعة تكون على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة.

كما دعا أمين المجلس الأعلي للثقافة، إلى تعديل قانون المجلس الأعلى للثقافة ويكون له السلطة لتنفيذ التوصيات التي تصدر عنه.

بدورها دعت النائبة ضحي عاصي عضو اللجنة إلى زيادة المخصصات المالية المتعلقة بنشر الكتب، مشيرة إلى أن هناك أزمة خاصة بفكرة توزيع المؤلفات .