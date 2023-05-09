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مصر تندد بتصعيد إسرائيلي في غزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نددت مصر، اليوم الثلاثاء، بما وصفته بالتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بعد مقتل 3 من كبار قادة حركة الجهاد، و9 مدنيين بينهم 4 أطفال، في ضربات جوية على قطاع غزة، فجر الثلاثاء.

 

ونددت القاهرة أيضًا في بيان لوزارة الخارجية باقتحام المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، واستمرار المداهمات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

 

وأكد البيان "رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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