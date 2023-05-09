شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يعلنون الموافقة على الحساب الختامى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إعلان نواب الموافقة على الحساب الختامي 2021/2022.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب :"الملاحظات علي الحساب الختامي يتم الإبداء فيها خلال الجلسة ويتم بعد ذلك أخذ الرأي النهائية حتي لا يكون هناك تكرار للحديث" مضيفا :"جميع مشروعات الحسابات الختامية قد تم عرضها علي مجلس الدولة".

وأشار إلى أن الحديث علي الحساب الختامي يكون وفقا للترتيب التالي، كلمة لممثل الهيئة البرلمانية ثم رئيس لجنة ثم 3 نواب" مشيرا إلي أن الكلمة لا تتخطي 3 دقائق".

بدوره أعلن محمد صلاح أبو هميلة موافقة الهيئة البرلمانية لجزب الشعب الجمهوري على الحساب الختامي، قائلا :" جميعا يدرك ظروف بالحساب الختامي الذي كان يعتبر حسابا استثنائيا" مطالبا الحكومة بالعمل والسعي لزيادة الإيرادات.

وأشار إلي أنه يجب أن عمل دراسة عن الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر، قائلا :" يوجد 14 هيئة تحقق منها الهيئة الوطنية للإعلام".

وبدوره قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب :" النهارده يعتبر الحساب الختامي انعكاس فعلي للموازنة العامة للدولة التي كان فيها مؤشرات وطالما أنها خطة مستقبلية وعبارة عن تقديرات" مضيفا :" حينما نقارن بين الموازنة والحساب الختامي نجد أن الفروق بسيطة للغاية، رغم ما حدث من أزمات عالمية" معلنا الموافقة على الحساب الختامي 2021/2022.