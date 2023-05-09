رئيس الجزائر يستقبل وزير الخارجية السعودي

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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