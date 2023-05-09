رئيس الجزائر يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر. وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيزـ حفظهما الله ـ لفخامته وحكومة وشعب الجزائر، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين و لولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.



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