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تفاصيل جلسة مجلس النواب الـ25.. التصويت على عدة مشاريع قوانين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي".

كما صوت مجلس النواب، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية لعام ١٩٩٠، بحسب البيان.

 

واضاف البيان، ان "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات". 

 

فيما أنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول ٢٠٠٥ المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام ۱۹۸۸، وفقا للبيان. 

 

واوضحت الدائرة الاعلامية انه "انهى مجلس النواب "تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية في مجال النقل البحري".

وأشارت الى ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار (SAR) لعام ۱۹۷۹".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 192 نائبا.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أفتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 25 بالفصـــل التشريعـــي الاول في السنـة التشريعية الثانية خلال الـــدورة الانتخابية الخامسة"، مضيفة ان "الجلسة شهدت حضور 192 نائباً".

وأشارت الى، أن "مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحين اقرار قانون الموازنة".

يشار الى ان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت يوم أمس الاثنين، عن جدول أعمال جلستي يوم الثلاثاء والأربعاء.

 


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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