انت الان تتابع خبر الأعرجي ورومانوسكي يبحثان ملف مخيم الهول والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي".

وأضاف، ان "الأعرجي بحث مع السفيرة الأمريكية، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى جانب بحث ملف مخيم الهول السوري والتعاون في مجال مكافحة المخدرات".



وتابع البيان، انه "خلال اللقاء وجرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتقديم الدعم اللازم لإنهاء ملف مخيم الهول، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة".