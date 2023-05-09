انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسته الـ25 ويمدد فصله التشريعي لحين اقرار الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أفتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 25 بالفصـــل التشريعـــي الاول في السنـة التشريعية الثانية خلال الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضافت، أن "الجلسة شهدت حضور 192 نائباً".

وأشارت الدائرة الى، أن "مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحين اقرار قانون الموازنة".