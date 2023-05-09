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سجل "مُريع".. حصيلة أممية بأعداد الإعدامات في إيران بـ2023

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت رافينا شمدساني في إفادة صحفية بجنيف: "مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك عبَّر اليوم عن استيائه من العدد المرتفع بصورة مخيفة لحالات الإعدام في إيران هذا العام".

وأضافت شمدساني أنه "في المتوسط يُعدم أكثر من عشرة أشخاص أسبوعيًّا في إيران منذ بدء العام الجاري، وهو ما يجعلها صاحبة أعلى عدد من حالات الإعدام في العالم".


وأشارت إلى أن معظم الحالات كانت في قضايا مرتبطة بالمخدرات.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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