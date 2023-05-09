شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين في يوم النصر: مستقبل روسيا يعتمد على جنودها في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، في كلمة أمام آلاف الجنود خلال الاحتفالات في الساحة الحمراء في موسكو، إن "مستقبل" روسيا "يعتمد" على الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أمام القوات التي شارك 500 جندي منها في الهجوم على أوكرانيا "لا شيء أكثر أهمية الآن من مهمتكم العسكرية. أمن الوطن على كاهلكم ومستقبل دولتنا وشعبنا مناط بكم".

وبدأ العرض العسكري للاحتفال بالذكرى 78 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في موسكو اليوم، مصحوبًا باحتياطات أمنية مكثفة، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بوتين "اندلعت حرب حقيقية ضد وطننا. لكننا تصدينا للإرهاب الدولي، وسنحمي سكان دونباس وسنضمن أمننا" في إشارة إلى القتال في أوكرانيا منذ أكثر من عام.

وحسب المعلومات التي قدمتها روسيا، من المقرر أن ينطلق أكثر من 10 آلاف جندي في استعراض للقوة العسكرية، مصحوبين بـ 125 وحدة من المعدات العسكرية.

ورغم التوقعات بغياب قادة أجانب، إلا أنه حضر قادة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، من بيلاروسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، وأرمينيا.