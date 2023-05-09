شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم روسي واسع جديد على كييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولون إن روسيا أطلقت 15 صاروخ كروز على العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، في ثاني هجوم عليها في غضون أيام قليلة، لكن أنظمة الدفاع الجوي أسقطتها جميعًا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو، على تطبيق تليغرام: "على صعيد الجبهة، فشلت خطط المعتدي".

وجاء هجوم اليوم الثلاثاء بعد يوم من هجوم روسي كبير بطائرات دون طيار في حملة جوية بدأتها منذ 10 أيام بعد هدوء منذ أوائل مارس (آذار). وهجمات اليوم هي الخامسة لموسكو في مايو (أيار).

ويزامن الهجوم مع احتفال روسيا بيوم النصر، إحدى أهم المناسبات العامة في البلاد في ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في 1945.

وقال بوبكو: "يحاولون قتل أكبر عدد ممكن من الناس في هذا اليوم".

وأضاف أن المعلومات الأولى لا تشير إلى سقوط ضحايا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام، إن الحطام المتساقط نزل على منزل في منطقة في جنوب غرب العاصمة، مضيفًا أن ذلك لم يسفر عن ضحايا أو أضرار كبيرة.

وعثر على حطام في طريق بمنطقة شيفتشينكيفسكي التي يكثر استهدافها، وسط كييف.

وقال بوبكو: "كييف صمدت مجددًا وستصمد في المستقبل".