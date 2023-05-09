شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد ونظيره المجري يبحثان علاقات التعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيراتو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بيتر سيراتو، حيث جرى استعراض فرص تنمية التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ومنها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

و ناقش الوزيران الملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتناولت مباحثات الجانبين تطورات الأوضاع في السودان وجهود وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والتجارة في المجر، وأكد الحرص على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات والمجر وتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات كافة لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين.

من جانبه، أعرب بيتر سيراتو عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الإمارات في مختلف القطاعات، مشيدًا بما حققته الدولة من إنجازات تنموية على الصعد كافة.

