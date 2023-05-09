انت الان تتابع خبر تحركات الصدر تشغل دوائر صناعة القرار في العراق والان مع التفاصيل
الخطبة الاخيرة اعتبرها مراقبون، إشارة الى ان التيار لم ينسحب من العمل السياسي و هناك عملية تحشيد لجمهوره انهم ما زالوا في جو السياسة و خلال المرحلة المقبلة سواء بانتخابات مجالس المحافظات او البرلمان ستكون لهم مشاركة فاعلة.
أما عن التعهد الصدري الذي جاء بصيغة مطروحة من الصدر لاتباعه فقد مثل عملية دخول لبوابة السياسة من زاوية تنشيط الاتباع واظهار وجودهم وولائهم الثابت له كما يريد. وبحسب متابعين فإن الإجراء سياسي بامتياز وسيتبعه اجراء او خطوة لاحقة ، للتواجد في المنصة السياسية عبر بوابة حشد الجمهور الجاهز والمطيع. اما عن الفرص فان التيار يتحين الفرصة للتلويح بزخم جماهيري ضد القوى الحزبية والحكومة عندما تخفق او تتاح فرصة أي حراك شعبي فالتيار سيكون جاهزا لها.
وأسهم الظهور الأخير لزعيم التيار الصدري في إعادة طرح الأسئلة حول الخيارات السياسية التي سيحاول التيار اتخاذها خلال الفترة المقبلة، إذ ظهر في بيان داعيا الى احياء ذكرى والده المرجع محمد الصدر وعلى رغم عدم تطرقه إلى أي ملف سياسي، إلا أن مراقبين عدوا خطواته الأخيرة تمهيداً للعودة إلى الأجواء السياسية في أية لحظة.