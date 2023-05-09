شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسى يتسلم رسالة من "سلفا كير" بشأن تطورات الأوضاع فى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الفريق أول "توت جلواك" سلم الرئيس رسالة من أخيه الرئيس "سلفا كير"، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق.