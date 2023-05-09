شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترسل 3 طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني على متنها ما يتجاوز 115 طنًا من الإمدادات الطبية والغذائية.

ووصلت طائرتان إلى مطار بورتسودان وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ، حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والأدوية مثل المضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية، وأطقم التنظير.



وحملت الطائرة الثالثة التي توجهت إلى تشاد 15 طنًا من الإمدادات الغذائية والتي تهدف إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها السودان، والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص في المواد الغذائية الأساسية.



وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان محمد الشامسي، إن "إرسال هذه الإمدادات الطبية والإغاثية يأتي بتوجيهات القيادة وحرصها المتواصل على تقديم الدعم للسودانيين"، مشيرًا إلى أن الأزمة السودانية تسبّبت في النقص الشديد في العديد من الخدمات الحيوية ومعاناة السكان جراء عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.



وأضاف الشامسي أن "الجسر الجوي الإماراتي من المساعدات الغذائية والطبية يأتي استمرارًا لنهج الدولة الإنساني القائم على مد يد العون للدول في أوقات الحاجة، والمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه السودانيين نتيجة الأزمة الحالية، حيث تضع دولة الإمارات الفئات الأكثر احتياجًا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء على رأس أولوياتها".



ومنذ بداية الأزمة، كانت الإمارات من أوائل الدول التي بادرت إلى إرسال مساعدات مباشرة للسودان في إطار حرصها المتواصل على تقديم الدعم، إذ قدمت ما يزيد عن 240 طنًا من الإمدادات والمساعدات الطبية والغذائية، فضلًا عن إجلاء 744 شخصًا من رعايا الدول الأجنبية والدبلوماسيين وعائلاتهم وعشرات الحالات الإنسانية ونقلهم من السودان إلى الإمارات.