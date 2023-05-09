إستشهاد 13 حتى الآن .. غارات عنيفة للطيران الإسرائيلي على غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 13 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن فتاة (17 عاما) استشهدت متأثرة بجروحها الخطيرة، وأشارت إلى وجود أكثر من 20 مصابا بعضهم بحالة الخطر، ولا يزالون يتلقون العلاج.

ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثلاثة من قادتها اغتالتهم إسرائيل في سلسلة هجمات جوية على القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت شققاً سكنية ومنازل تعود للقادة الثلاثة، ومواقع تدريب لحركة الجهاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "موجة تصفيات" استهدفت قادة من الصف الأول في سرايا القدس وعشرة مواقع لإنتاج الأسلحة ومجمعات عسكرية تابعة للحركة في قطاع غزة.