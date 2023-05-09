ميناء سفاجا البحرى يستقبل 466 عالقا من السودان (تفاصيل)

استقبل ميناء سفاجا البحري، صباح اليوم 466 شخصا من العالقين فى السودان، من جنسيات مختلفة، وكان في استقبالهم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وقيادات المحافظة والأجهزة المختلفة.





وذللت الأجهزة المختصة داخل الميناء العقبات للعالقين في السودان ونقلهم فور وصولهم الي الميناء داخل أتوبيسات مكيفة، بالتعاون بين الأجهزة المصرية المختلفة التي رحبت بوصول العالقين من الجنسيات المختلفة.





وتبين أن العالقين الذين وصلوا صباح اليوم الي ميناء سفاجا البحرى، يبلغ عددهم 466 عالقا بينهم 272 سوادني الجنسية، و184 مصرى، و5 بريطانيين، وامريكي الجنسية، وعالق من دولة كينيا.

