أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي تنطلق إلى السودان خلال ساعات

تنطلق بعد ساعات أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان، و وفقا للإخبارية فقد وصل عدد المتطوعين المتوجهين إلى السودان عبر مركز الملك سلمان لأكثر من 1000 متطوع حتى الآن.

كما يشمل الجسر الجوي مساعدات متنوعة ( غذائية وطبية وإيوائية)، وتحمل الطائرة الأولى التي ستنطلق الساعة الواحدة ظهرا لمساعدة أكثر من 300 ألف نازح داخل السودان عددا من الأدوات الطبية والخيم الإوائية.