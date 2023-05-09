انت الان تتابع خبر الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هجمات الثلاثاء، بعدما أطلقت روسيا أكبر هجماتها بالطائرات المسيرة حتى الآن في إطار حملة جوية بدأتها قبل عشرة أيام بعد فترة هدوء منذ أوائل اذار.

وقالت السلطات الأوكرانية، مساء الاثنين، إن روسيا أطلقت 60 طائرة مسيّرة انتحارية على أهداف أوكرانية، منها 36 في العاصمة كييف، وتم إسقاطها كلها، ومع ذلك أصاب الحطام عدداً من المباني، بينها مبانٍ سكنية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.



وشب حريق في مستودع مواد غذائية بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، حيث أفاد مسؤولون بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا.