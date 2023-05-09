بالتزامن مع الاحداث.. التعليم العالي في مصر تؤكد أن الإعلان عن رابط إلكترونى للطلاب العائدين من الخارج السبت القادم

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن السبت القادم 13 مايو سنعلن عن رابط إلكترونى على موقع المجلس الأعلى للجامعات من خلاله يستطيع الطالب العائد من السودان تحديث بيانات الجامعة التى ينتمى إليها من أى من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.



وأضاف عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أنه خلاله 72 ساعة يحصل الطالب على شهادة أو إفادة من المجلس الأعلى للجامعات إذا كانت الجامعة التى ينتمى إليها سبق اعتماد شهاداتها أم لا، وفى حالة اعتماد الشهادة يتوجه بها لأقرب جامعة خاصة أو أهلية أقرب جامعة من سكنه ليقدم الملف الخاص به.



وأوضح عادل عبد الغفار، إذا كانت جامعته غير معتمدة فسيدخل الطالب اختبار تحديد مستوى وحددنا الكليات التى سيجرى فيها الاختبارات له، فإذا كانت كلياتهم طب بشرى سيتم اختبارهم فى طب القاهرة، وإذا كان فى عين شمس فسيكون فى عين شمس، أما باقى الاختبارات سيتم امتحانها فى الجامعات التى سيلتحق بها الطالب.



وأكد عادل عبد الغفار أن هناك فرصة 3 أشهر أمام الطلاب إذا لم يكن ورقه الثبوتى جاهز يقدم من خلالها الطالب الكارنية الخاص به بانه ينتمى لهذه الجامعة أو الكلية، ويكتب تعهد بالفرقة الدراسية والمواد الذى يدرسها حتى يتم الإلتحاق بالجامعة على نفس المستوى الدراسى.



وهناك مسار آخر للاختبار يقدم فيه الطالب الأوراق الثبوتية ويدخل الاختبار، وفى هذا الاختبار سيحدد مستوى الطالب ووفقا للدرجات سنحدد المستوى الذى سيلتحق به، ويوم السبت بمجرد نزول الرابط يستطيع أن يدخل عليه الطالب من أجل الحصول على الشاهدة أو الإفادة بعد 72 ساعة من الدخول على الرابط.