طرق وخطوات التبرع في الحملة الشعبية السعودية لاغاثة الشعب السوداني

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إنسانية مختلفة لدولة السودان تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، هذا بالإضافة إلى إطلاق حملة التبرعات الشعبية لمساعدتها، وذلك من خلال منصة ساهم الإلكترونية، وتهدف إلى التبرع في الحملة الشعبية السعودية لاغاثة الشعب السوداني ومساعدة الأشقاء المتضررين في دولة السودان، وهو ما يجسد الصفات الحميدة والنبيلة التي تتمتع بها القيادة السعودية، وكذلك العطاء الذي يميز الشعب السعودي والذي استجاب على الفور لدعوة قيادته الحكيمة.

بناءا علي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات إنسانية مختلفة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى إطلاق حملة التبرعات الشعبية لمساعدة دولة السودان الشقيق، وذلك من خلال منصة ساهم الإلكترونية، وتهدف إلى التبرع في الحملة الشعبية السعودية لاغاثة الشعب السوداني ومساعدة الأشقاء المتضررين في دولة السودان.



كشف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن الحملة الشعبية السعودية، سوف تعمل على تقديم جميع المساعدات الإغاثية وكذلك الطبية، للإخوة المتضررين في الأراضي السودانية، موضحا أن عملية جمع التبرعات، سوف تتم من خلال عدة طرق، وهي كالتالي:

- منصة “ساهم” والتي تتبع إلى مركز الملك سلمان للإغاثة.



- تطبيق “ساهم” ويتم تحميله من خلال متجري أبل وكذلك جوجل بلاي الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة.

- ثم قنوات التبرع المتعددة المتاحة على موقع المركز.



يمكن التبرع فى الحملة الشعبية السعودية لاغاثة الشعب السوداني عبر منصة ساهم، والتابعة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة، وهي:

* إما أن يتم التبرع عبر تقديم شيك مصرفي إلى الإدارة بمقر المركز.

* أو التبرع من خلال الرسائل النصية المتاحة من خلال جميع شركات الاتصالات العاملة في داخل المملكة، إلى الرقم الموحد 5565، كالتالي:

- ارسل رقم 1 للتبرع بمبلغ 10 ريال سعودي

- ارسل رقم 2 للتبرع بمبلغ 20 ريال سعودي

- ارسل رقم 3 للتبرع بمبلغ 30 ريال سعودي

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2 - التبرع بحوالات بنكية:

إليكم قائمة بحسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في عدد من البنوك بالمملكة:

رقم الحساب في بنك البلاد: SA8315000999126644880015

رقم الحساب في البنك السعودي الفرنسي: SA5655000000099088000563

رقم الحساب في مصرف الانماء: SA5705000068222222207001

رقم الحساب في بنك الرياض: SA5120000002283448399942

رقم الحساب في البنك العربي: SA4630400108095307050033

رقم الحساب في مصرف الراجحي: SA9280000470608017887770

وإليكم أيضا رقم الحساب البنكي الخاص بالحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق

SA7080000500608019999908