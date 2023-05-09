الفريق عبدالفتاح البرهان يعلق على الأوضاع في السودان (أبرز تصريحاته)

أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن السودان ترحب دوما بالمبادرات الوطنية الإقليمية إذا كانت عربية أو أفريقية لحل الوضع في السودان، معقبا: "هذه هى الأقرب لوجداننا وتفهم طبيعة مشاكلنا".

وأشار، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه إذا كان هناك مبادرات أخرى يمكن أن تساعد في وقف النزاع في السودان، وإعادة الحياة لطبيعتها فحتما سيسيرون فيها، موضحا أنهم يريدون التحاور كسودانيين ولا يريدون أن يفرض أحد عليهم رؤيته.

وأضاف أنهم يريدون إيقاف هذا القتال، منوها بأنه لا فائدة من المفاوضات مع الدعم السريع إذا لم تخرج من الأحياء السكنية.