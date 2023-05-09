توجيه مهم من "التعليم العالي" في مصر بشأن الطلاب العائدين من السودان (كافة التفاصيل)

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه يوم السبت المقبل 13 مايو سيعلن عن إتاحة رابط إلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، منوها بأنه خلال هذا الرابط يدخل الطالب بياناته من الجامعة والكلية التي ينتمى إليها في أى من جامعات السودان أو أوكرانيا أو روسيا.



وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، الإثنين، إنه خلال 72 ساعة يحصل الطالب على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات إذا كانت الجامعة التي درس بها معتمدة أم لا، موضحا أنه في حال كانت الجامعة معتمدة، فسيتاح للطلاب التقديم على الجامعات والكليات "أهلية أو خاصة" في تخصص مشابه لما درسه في الخارج، وفي حال لم تكن الجامعة معتمدة سيخضع الطالب لاختبار تحديد مستوى.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه جرى تحديد الأماكن الذي سيجرى فيها الاختبارات بطب جامعة القاهرة أو هندسة جامعة عين شمس أوصيدلة جامعة القاهرة، وباقي الامتحانات في الجامعات التي سيلتحق بها الطالب.



وحول الأوراق الثبوتية المطلوبة قال: "متاح فرصة 3 أشهر للطلاب لتجهيز الأوراق الخاصة بالالتحاق بالجامعات، حيث سيكتب الطالب تعهدًا بالفرقة الدراسية والمواد التي درسها، ولا بد أن تكون هذه البيانات مطابقة مع الأوراق التي سيقدمها فيما بعد".