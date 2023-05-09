الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بنهب مخازن لليونيسف وحاويات بمحطة جمارك (اخر التطورات)

أفادت قناة "العربية" في خبر عاجل لها بأن الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بنهب مخازن لليونيسف وحاويات بمحطة جمارك.

وقد أعلنت دولة جنوب السودان، في وقت سابق، أن طرفا الصراع في السودان اتفقاعلى هدنة 7 أيام.

ومنذ 15 أبريل، تشهد ولايات سودانية، اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.