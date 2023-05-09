شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران وحقوق الإنسان.. مقرر أممي خاص لفحص "السجل الأسود" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف على تعيين مقرر خاص تابع للأمم المتحدة للتحقيق في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بإيران.

وأعرب مجلس حقوق الإنسان، الإثنين، عن قلقه إزاء عدم تعاون إيران سابقا مع دعوة الجمعية العامة لها بتحسين سجل حقوق الإنسان.

وصدر قرار استحداث منصب المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران، بموافقة 22 عضوا ومعارضة 7 أعضاء وامتناع 14 عن التصويت.

ورفضت إيران القرار، وزعمت أنه "محاولة لاستغلال آليات مجلس حقوق الإنسان من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة لبعض الدول الأعضاء".

وقال سفير إيران محمد رضا ساجدي إن "مثل تلك القرارات التي تستهدف دولا بعينها تدل على إساءة استغلال آليات مجلس حقوق الإنسان".

واتهم ساجدي الولايات المتحدة بتزعم الحملة ضد بلاده، وقال "إن عضوية الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، كما كان متوقعا، كانت انتكاسة كبيرة، فهي لم تفعل شيئا سوى القيام بدور مدمر كي يحيد المجلس عن أداء مهمته".

وأضاف أنه "بلا شك، فإن الولايات المتحدة تقوم بأكبر انتهاكات لحقوق الإنسان داخل وخارج أراضيها".

من ناحية أخرى، وافق مجلس حقوق الإنسان، أمس، على تعيين مقرر خاص معني بالحق في التجمع السلمي وحرية النقابات في العالم.