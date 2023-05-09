شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: القائمة المغلقة تصنع حالة من التناغم بين الأحزاب تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن تحالف الأحزاب المصرية قدم رؤية كاملة للحوار الوطنى، مؤكدا أن التحديات التى تواجه مصر متطورة ومتغيرة بشكل لحظى، وهو ما يتطلب لكل من يشارك فى الحوار الوطنى أن يعلى من حبه للوطن وأن يكون التفافنا جميعًا حول حب الوطن والإخلاص له، وأن نرفع شعار بالحوار نجنى الثمار.

وأشار إلى أنه على مستوى المحور السياسى فى حزب إرادة جيل، فإن آخر تجربة فى الانتخابات كانت أفضل تجربة، ونحن نرى أن أى نظام انتخابى له إيجابيات وسلبيات، قائلا" نأمل أن يخرج الحوار الوطنى بنتائج إيجابية تفيد المواطن المصرى من خلاله..تقوم على مبدأ الحوار والمشاركة الحزبية الفاعلة لتحقيق بنية مجتمعية و جبهة داخلية قوية أمام تحديات الدولة المصرية".

ورأى "مطر" أن القائمة المغلقة تتوافق مع الحالة المصرية وسهلة التطبيق، كما أنها سهلة للناخب المصرى، لاسيما وأنها حققت نتيجة قوية جدًا، وفى الفترة المقبلة نتمنى وجود أحزاب سياسية بشكل أكبر وحتى ولو كان الحزب يمثل شخصا واحدا، مشددا أن القائمة المغلقة فى الانتخابات تدعم الأحزاب كما أنها تصنع حالة من التناغم داخل الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان فى القضايا التى تهم المواطن.

واعتبر أن القائمة المغلقة تعطى فرصة للأحزاب أن تختار شخصيات داخل البرلمان، نظرًا لأن البرلمان يحتاج إلى شخصيات قوية تستطيع أن تعمل وتقدم عملًا برلمانيًا قويًا، خاصة وأن عضوية مجلس النواب أصبحت مسؤولية وليست وجاهة اجتماعية، بل عبء كبير للغاية على الأحزاب.