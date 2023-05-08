انت الان تتابع خبر "تويتر" تعتزم حذف هذا النوع من الحسابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف إيلون ماسك أن المستخدمين على منصة التدوين المصغر قد يشهدون انخفاضا في عدد المتابعين، وفق "رويترز". ووفقا لسياسة تويتر، يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يوما لتجنب الحذف نهائيا لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.