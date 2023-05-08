شكرا لقرائتكم خبر وزيرة باكستانية: حل المشاكل يبدأ بمعاقبة خان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية، مريم أورنجزيب «إن حل المشاكل التي تواجهها باكستان يكمن في اعتقال عمران خان ومعاقبته بتهمة التآمر ضد البلاد وفساده».

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتدبرس الباكستانية عنها قولها «إن البلاد بحاجة إلى الغذاء والتشغيل والأعمال التجارية، وليس الاحتيال والأذى والفوضى والإلهاء الذي يروج له عمران»، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وحملت الوزيرة عمران خان مسؤولية المواقف المتطرفة في البلاد، والتي بسببها قتل الناس على أيدي الجماهير الغاضبة، وذكرت أنه كان يمارس سياسات قذرة بشأن الهند وكشمير ويستخدم الدين لدوافعه الخفية.