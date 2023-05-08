شكرا لقرائتكم خبر مهاتير محمد: الصين تصنع السلام للعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أن الصين تقوم بدور جديد غير عادي، إذ تحاول حل المشاكل بين أوكرانيا وروسيا عبر حثهما على تحقيق السلام وتسوية خلافاتهما.
وأشار إلى أن الصين نجحت بشكل جيد للغاية كصانع للسلام، لافتا إلى وساطتها الناجحة بين السعودية وإيران، وأنه يجب أن تستمر في ذلك، وسيتم الاعتراف بالصين حينئذ كدولة تريد تحقيق السلام في العالم، وتعزز التجارة والازدهار المشترك.
وقال «إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يريدان أن تقوم الصين بهذا الدور.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاتير محمد: الصين تصنع السلام للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.