بكين: تايوان خط أحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، في مقابلة نشرت أمس أن تايوان تعد أساس المصالح الجوهرية للصين، وأنه سيتم الدفاع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها بما فيها تايوان.

وقال «سندافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ونحافظ على حقوق ومصالح أبناء الشعب الصيني البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، بمن فيهم أهالي تايوان، وإن ما نعتزم ضربه هو القوى التي تحاول تقسيم الصين، وتحرض على استقلال تايوان».

واتهم جانج الولايات المتحدة بـالسعي إلى احتواء الصين باستغلال تايوان لتقييد التنمية فيها، كما تسعى لتحقيق استقلال تايوان بالقوة العسكرية.

وأضاف «إن مسألة تايوان تعد أساس المصالح الجوهرية للصين. ويمثل مبدأ صين واحدة أساسا سياسيا حيويا لإقامة وتطوير علاقتنا مع دول العالم، وجزءا مهما من النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية».