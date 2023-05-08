شكرا لقرائتكم خبر أشتية يدعو لتحرك دولي لوقف إبادة الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أهمية إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذكرى الخامسة والسبعين ليوم «النكبة» الفلسطينية، الاثنين المقبل.
وقال: «نأمل أن يشكل ذلك بداية واعدة لتحرك دولي واسع وفعال ضد حرب الإبادة والتطهير العرقي، التي يمارسها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وما نشهده من تصعيد».
وحث أشتية الفلسطينيين على الخروج في ذكرى النكبة إلى الميادين، للمطالبة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
كانت هذه تفاصيل خبر أشتية يدعو لتحرك دولي لوقف إبادة الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.