قيادي حوثي يعترف: فشلنا.. والسقوط سيكون سريعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شن القيادي السابق في جماعة الحوثي صالح هبرة هجوما لاذعا على أداء الجماعة، وقال إن حالة الاحتقان الشعبية ضد الحوثيين في صنعاء تتزايد، وأرجع ذلك إلى حالة الفشل في إدارة الدولة التي مني بها الحوثيون خلال الفترة السابقة، مؤكدا أنهم لم ينضجوا بعد. وقال: الجميع يدرك من أصحابنا بمن فيهم عبدالملك الحوثي أن الاحتقان الشعبي المتزايد ضد حكومة صنعاء والأنصار معا، بسبب الفشل الذريع في إدارة الدولة، والتي تولى غالب كراسيها شخوص مسيسون، لم ينضجوا بعد، وما زالوا في طور التعليم، بينما الكفاءات الوطنية في البيوت، لتمرير مشروع التوريث الحركي في مفاصل الدولة دون إنجاز يذكر، وهنا نذكرهم بما هو سائد في المجتمعات القول المأثور (كلما كان الارتفاع سريعا كان السقوط أسرع). وفي سياق الانتهاكات.. نفذت جماعة الحوثي حملة للاستيلاء علي أراضي وعقارات المواطنين بمحيط صنعاء. مشاهدات يمنية





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