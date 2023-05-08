الأردن يحبط تهريب مخدرات وأسلحة من سوريا

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وقال مصدر عسكري مسؤول في بيان «إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري».
وأضاف المصدر «إن الجيش عثر بعد تفتيش المنطقتين على 1.5 مليون حبة من مخدر الفينيثايلين المعروف باسم «كبتاجون»، وكميات كبيرة من الحشيش الكريستال المخدر، بالإضافة لأسلحة وذخائر.
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