شكرا لقرائتكم خبر وفاة أشهر جاسوسة للموساد في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحلت إيزابيل بيدرو التي توصف بأنها الجاسوسة الإسرائيلية الأبرز في جهاز «الموساد»، عن عمر يناهز 89 عاما.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الجاسوسة الأشهر حاولت اختراق مصر والسفر عبر البلاد، ومراقبة أي زاوية عسكرية محتملة، ومراقبة الأحداث غير العادية، والاستماع إلى ما تقوله النخب، وإقامة العلاقات.

وعملت بيدرو على التجسس على الجيش المصري خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، إبان فترة الحروب واشتعال الصراع بين البلدين، إذ حصلت على تأشيرة دخول إلى مصر بعد أن أبلغت السلطات أنها مهتمة بدراسة علم الآثار.