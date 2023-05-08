البرهان: أشكر مصر والرئيس السيسي على دعم الشعب السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشعب السوداني.

وقال البرهان، في مداخلة هاتفية بفضائية "القاهرة الإخبارية" الاثنين،: "أتقدم بالشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجميع الشعب المصري على ما قدموه من دعم للشعب السوداني".

وأشار البرهان إلى الترحيب بالمبادرات "التي تحقن دماء السودانيين وتعيد للسودان استقراره، ولكن لا مجال لأي حوار مع قوات الدعم السريع دون وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية، سامح شكري، رئيس الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن السودان، ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في السودان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شكري خلال افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في السودان، والتي انطلقت أمس الأحد بمقر الجامعة العربية، وعقدت برئاسة وزير الخارجية باعتباره رئيس الدورة الحالية الـ159 لمجلس الجامعة العربية.