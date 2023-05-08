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الأزمة السودانية.. البرهان: قوات الدعم السريع اقتحمت كل السجون وأطلقت سراح المجرمين

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الشارقة - اميمة ياسر -     

كشف الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع "اقتحمت كل السجون منذ بداية الأزمة؛ لإثارة الفوضى وإخافة المواطنين."

وقال البرهان، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء الاثنين، إن "اقتحام كل السجون مسألة مقصودة من الدعم السريع، لإشاعة لفوضى وإخافة الناس".

وأشار قائد الجيش السوداني إلى أن عناصر الدعم السريع "سيطرت على الخدمات وأطلقت سراح المجرمين، وأوقفت خدمات الكهرباء والمياه عن المواطنين، وتتحكم الآن في عمليات توزيعها؛ للضغط على القوات المسلحة السودانية".

وشدد عبدالفتاح البرهان على أن القوات المسلحة يهمها مصلحة المواطنين وإعادة حقوقهم؛ لأن ما يشهده السودان له مخاطر على مستقبل السودان والحياة السياسية والاجتماعية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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