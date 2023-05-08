غدا.. انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان

أوضح متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي أن المركز وضع خطة متكاملة تهدف إلى إيصال المساعدات إلى الأماكن الأكثر احتياجا وأماكن تجمع النازحين. وأضاف في حديث متلفز مع قناة الإخبارية، أن التركيز في المرحلة الأولى يشمل المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

من جانبه، أكد مدير إدارة المساعدات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي أن المساعدات ستنقل عند وصولها إلى المناطق المتضررة في السودان، كما سيقيم الوضع الإنساني ميدانيا.

وكشف مدير إدارة المساعدات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة أن طلائع الجسر الإغاثي السعودي ستنطلق غدا بطائرتان.