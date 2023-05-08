غارات أردنية تسقط أكبر مهرب مخدرات من سورية إلى الأردن

وتفاعل رواد المنصات مع مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع، تظهر غارات جوية لطائرات حربية على مواقع في ريف درعا الغربي وشرق السويداء في سوريا.
مقتل تاجر مخدرات وعائلته
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره في بريطانيا، إن طيراناً حربياً يعتقد أنه تابع للقوات المسلحة الأردنية، استهدف موقعاً لأحد أبرز تجار المخدرات والمسؤولين عن تهريبها إلى الأردن في قرية الشعاب الواقعة بريف السويداء الشرقي عند الحدود السورية - الأردنية.
وكشف المرصد في بيان أصدره صباح اليوم، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن تاجراً للمخدرات يدعى "مرعي الرمثان" قُتل خلال القصف مع سبعة من أفراد عائلته - زوجته و6 من أطفالهما.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أمهلت في أكتوبر 2022 المتهم "مرعي رويشد الرمثان" وهو سوري الجنسية، عشرة أيام لتسليم نفسه بتهمة استيراد المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.
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