انت الان تتابع خبر البرهان يضع شرطا لقبول المفاوضات مع الدعم السريع في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الـ15 نيسان/أبريل الجاري، ما دفع آلاف المواطنين من سكان الخرطوم للفرار إلى دول الجوار والولايات الداخلية.

وقال البرهان، إنه "يمكن بحث تسوية بعد التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في الخرطوم".



وأكد البرهان أن "لا فائدة من الجلوس على طاولة المفاوضات في السعودية دون وقف إطلاق النار".

وأشار البرهان أن "الحرب حتما ستنتشر لباقي مدن وولايات السودان إذا حدث تصدع في الخرطوم".

ومنذ اندلاع القتال في الخرطوم، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبور أكثر من 30 ألف شخص إلى جنوب السودان، وكان أكثر من 90% منهم من جنوب السودان.

