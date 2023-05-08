برشلونة يتجه لقرار "صعب" بسبب تصرفات أحد لاعبيه

وانضم رافينيا لبرشلونة، في الصيف الماضي، قادما من ليدز يونايتد، وساهم بقوة في تصدر برشلونة لجدول ترتيب الليجا، والاقتراب من استعادة اللقب.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يمانع مطلقا رحيل رافينيا، في الصيف المقبل، إذا تلقى عرضا جيدا.



وأضافت الصحيفة، أنه في ضوء المستويات التي قدمها رافينيا مع الفريق، ووجوده في المركز الثاني من حيث المساهمة في الأهداف بعد روبرت ليفاندوفسكي، كان من الطبيعي أن يتمسك البارسا ببقائه.

واستدركت "لكن في ظل التصرفات غير المفهومة للاعب، واعتراضه أكثر من مرة على قرار مدربه تشافي هيرنانديز، بتغييره خلال المباريات (خيتافي في الدقيقة 87) و(مانشستر يونايتد في الدقيقة 83)، قرر برشلونة التخلص منه، لمنع حدوث أي مشاكل داخل غرفة خلع الملابس".

ولم يكتف رافينيا بالاعتراض على تغييره خلال المباريات، بل حذره تشافي أكثر من مرة نظرا لتدخلاته العنيفة ضد زملائه في التدريبات.

ويعتبر نيوكاسل، أحد أكثر الأندية جاهزية ورغبة في ضم رافينيا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.