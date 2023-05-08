ترمب يرفض الإدلاء بشهادته في قضية الاغتصاب

وتم إعطاء ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2024، حتى الساعة 5 مساء من يوم الأحد من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان لتقديم طلب للإدلاء بشهادته، لكنه لم يقدم أي طلب.
هذا ولم يحضر ترمب أي جلسة خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين، حيث شهدت الكاتبة لعدة أيام، مكررة الادعاءات التي قدمتها لأول مرة علنا في مذكراتها عام 2019.
وبدون شهادة ترمب، من المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم الختامية اليوم الاثنين، ومن المرجح أن تبدأ المداولات يوم الثلاثاء.
وبعد أن قدم المدعون قضيتهم يوم الخميس، قام محامي ترامب جو تاكوبينا بالاطلاع على مرافعة الدفاع دون استدعاء أي شهود، ولم يطلب إعطاء مهلة لترامب ليقرر الإدلاء بشهادته.
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