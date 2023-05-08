نصف مليون ريال الحصيلة الأولى للحملة السعودية لمساعدة شعب السودان

بلغ مجموع التبرعات للحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة الشعب السوداني الشقيق التي وجهت بها قيادة المملكة، أكثر من 514.419 ريالا فيما وصل عدد المتبرعين إلى 4.478 متبرعا.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة: إنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكداً أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعياً الجميع إلى التبرع عبر منصة "ساهم" لأشقائهم في السودان.

وبين أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.