انت الان تتابع خبر بعد ظهورهما دون حجاب.. السلطات الإيرانية تلاحق ممثلتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبذلك يرتفع عدد الممثلات اللواتي يواجهن إجراءات مماثلة ويتعرضن للملاحقة إلى 6 ممثلات.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن "الممثلة باران كوثري (37 عاما) تلاحَق لعدم وضعها الحجاب خلال مشاركتها، الجمعة، في مراسم تشييع زميلها حسام محمودي "وانتشار صورها فورا على الإنترنت".



من جهتها، أشارت وكالة "مهر" إلى "بدء ملاحقات أيضا بحق الممثلة شقايق دهقان (44 عاما) على خلفية "عدم وضعها الحجاب في أحد المقاهي".

وسبق للسلطات أن "بدأت إجراءات ملاحقة 4 ممثلات على خلفية المسألة ذاتها، هنّ أفسانه بايغان وفاطمة معتمد آريا وكتايون رياحي وبانتها بهرام، علما بأنه لم يتمّ توقيف أي منهن".

وكانت الشرطة أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف نيسان/أبريل، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب، وتحديد اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.

وكانت السلطات أشارت منتصف نيسان/أبريل إلى إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة؛ لعدم احترامها إلزام الموظفات الحجاب.

إلى ذلك، أفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن "المدعي العام محمد جعفر منتظري طلب من وزارة النقل تعزيز الإجراءات بحق اللواتي لا يضعن الحجاب في الطائرات".

