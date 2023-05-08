انت الان تتابع خبر في ليلة اللقب.. سرقة منزل أحد نجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحطة، ان "أحد موظفي الأمن في منزل رودريغو، أبلغ الشرطة بوجود أعمال تخريب ونهب في عديد الغرف داخل منزل اللاعب البرازيلي".

وتبحث الشرطة الوطنية في إسبانيا عن مرتكبي الواقعة، التي حدثت في منطقة "لاموراليا"، بالعاصمة الإسبانية، مدريد.



واستغل اللصوص غياب رودريغو ووالديه عن المنزل بسبب مباراة نهائي كأس الملك ليقوموا بعملية السرقة.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير"، فإن عصابات منظمة متخصصة تقوم بهذا النوع من الجرائم، عن طريق سرقة منازل اللاعبين والسطو عليها أثناء تواجدهم في المباريات، على غرار عمليات السطو التي تعرض لها لاعبين آخرين من ريال مدريد مثل الفرنسي كريم بنزيما والإسباني داني كارفخال.

ولم تكشف الشرطة عن الأشياء التي اختفت في منزل الدولي البرازيلي، وما إذا كان تم سرقة الأشياء الثمينة التي يحتفظ بها أم لا.

وأحرز رودريغو هدفين لفريقه ريال مدريد ليقوده للفوز على أوساسونا (2-1) في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، مساء يوم السبت الماضي، ليحقق الفريق الملكي اللقب للمرة الـ20 في تاريخه.

يذكر أن رودريغو شارك في 51 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، وأحرز 16 هدفا، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.