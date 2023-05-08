الصين تحدد موقفها من نشر غواصات أمريكية في الخليج العربي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غانغ: "إن منطقة الشرق الأوسط هي ملك لشعوب منطقة الشرق الأوسط وليس فناء خلفيا لأي طرف آخر".

وأضاف: "نصر على أنه يجب على هذه الدولة (الولايات المتحدة) أن تلعب دورا إيجابيا من خلال الحفاظ على السلام والاستقرار وليس العكس".



وأشار غانغ إلى أن "بلدان الشرق الأوسط "بحاجة إلى المصالحة وليس التصعيد"، مذكرا أنه في الوضع الحالي العداء أمر غير مقبول والحوار السلمي مطلوب".