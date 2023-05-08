لجنة الاستئناف تناقش طلب نادي النجف وتتخذ عدة قرارات

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اجتمعت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، في مقرّ الاتحاد، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي النجف الرياضي بالعدد 182 بتأريخ 3/4/2023 ، وقررت قبوله شكلاً من الناحيةِ القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأولياتِ وقرار لجنة الانضباط بالعدد 53 في 3/4/2023، واستدعاء جميع أطراف القضية وتدوين إفاداتهم في مقرّ لجنة الاستئناف .. عليه قررت اللجنة :-1- تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 53 في 3/4/2023 .2- معاقبة مشرف فريق نادي النجف (فاضل محمد علي) بالإيقاف لمدة ثلاث سنواتٍ ومنعه من دخول الملاعب استناداً لأحكام المادة 9 الفقرة 9 والفقرة 10 من لائحةِ الانضباط، وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 7 من لائحةِ الانضباط.

3- معاقبة مدرب فريق نادي النجف (عبد الغني شهد) بالإيقاف لمرحلةٍ واحدةٍ (2022/2023) استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 4 من لائحةِ الانضباط .

4- معاقبة نادي النجف بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 8 الفقرة 3 من لائحةِ الانضباط .

5- واستناداً إلى أحكام المادة 45/أ من نظام المسابقات لسنة 2023-2022 "تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو على لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبيّ إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته، ويعدُّ خاسرا (3-0) في أول مباراةٍ يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة".

