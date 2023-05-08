شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فرحان يبحث مع بوريل مستجدات المباحثات في جدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي، مستجدات المحادثات في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لإنهاء الصراع المستمر بين الطرفين منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاتصال بحث "مستجدات الأوضاع في السودان، ومستجدات المبادرة السعودية الأمريكية لاستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك".