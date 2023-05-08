شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز تصريحات الكرملين حول أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، للصحافيين اليوم الإثنين، أن تصريحات أوكرانيا عن استعدادها "لقتل الروس في جميع أنحاء العالم" تشير إلى أن نظام كييف ليس مجرد راع للإرهاب، بل منظم مباشر للأعمال الإرهابية.

وكان بيسكوف يعلق على بيان لرئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال بودانوف، تعليقًا على الهجوم الإرهابي الذي قتل داريا دوجينا ابنة الكاتب والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين: "ما سأقوله في هذه المسألة، إننا قتلنا وسنواصل قتل الروس في أي مكان في العالم، حتى النصر الكامل لأوكرانيا"، حسب قناة "آر. تي" الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "هذا تصريح وحشي حقًا. هذا البيان، وما قاله السيد بودانوف، تأكيد مباشر أن نظام كييف لا يرعى النشاط الإرهابي فحسب، بل هو منظم مباشر لهذا النشاط."

وقال بيسكوف إن موسكو ستراقب عن كثب رد فعل الغرب على تصريحات السلطات الأوكرانية عن استعدادها "لقتل الروس في جميع أنحاء العالم. يجب إدانة مثل هذه الكلمات".

وأضاف بيسكوف: "اليوم سنراقب عن كثب رد فعل العواصم الأوروبية وكذلك واشنطن، وخاصة واشنطن، لأن من الصعب جدًا أن نتصور أن مثل هذه التصريحات الإرهابية من كييف يمكن أن تبقى دون إدانة. لذلك سننتظر اليوم هذه الإدانات".

وقال بيسكوف إن تصريحات السلطات الأوكرانية تؤكد مرة أخرى أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية خاصة كان صحيحًا.

وشدد بيسكوف على أن "تصريح السيد بودانوف هذا يؤكد مرة أخرى صحة قرار الرئيس بوتين بشن عملية عسكرية خاصة".